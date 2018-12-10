شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهرّب كلوب من التعليق على عدم احتفال صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثيرت الكثير من التساؤلات حول النجم المصري محمد صلاح وعدم احتفاله بالأهداف الثلاثة التي سجلها في مرمى بورنموث في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لفريقه ليفربول في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي، بحسب موقع سكاى نيوز.

وأجمع المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن صلاح بدا كئيبا في اللحظات التي تلت الأهداف التي سجلها، رغم تألقه الملفت يوم السبت، وكان على مدرب الفريق يورغن كلوب أن يجيب على سؤال صحفي بشأن ما فعله أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ونجح «مو» في وضع «الريدز» في المقدمة مبكرا بهدف في الدقيقة 25 من متابعة لتسديدة البرازيلي فيرمينو تصدى لها حارس المرمى أسمير بيغوفيتش ليعيدها الفرعون المصري إلى الشباك.

وفي بداية الشوط الثاني ضاعف صلاح غلة ليفربول بهدف ثان رائع بعد بينية من فيرمينو لينطلق صلاح ويسدد كرة زاحفة متقنة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت على يسار حارس المرمى.

وأكمل صلاح الثلاثية الشخصية «هاتريك» في الدقيقة 78 من هدف رائع بمهارة فردية أكمله بمراوغة حارس المرمى قبل أن يضع الكرة بسهولة إلى داخل الشباك.

وقادت ردود فعل صلاح بعد الأهداف إلى سؤال مدربه يورغن كلوب عن السبب، ليضطر الأخير إلى التهرب من الإجابة بطريقة استخدمها سابقا.

وقال كلوب بحسب ما نقلت سكاى نيوز: «بصراحة لم أشاهدها (طريقة الاحتفال)، لست متأكدا إن كان لم يحتفل، لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك، لأنني لم أشاهد طريقة احتفاله.»

وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها كلوب سؤالا عن احتفالات صلاح، ويتهرب من الإجابة بذريعة عدم مشاهدته ما جرى.

وحدث ذلك عندما سأله الصحفيون إن كان صلاح سخر من سيرجيو راموس بطريقة احتفاله بعد هدف سجله في مرمى واتفورد في المرحلة 13 من الدوري.

لكن كلوب، انتهز الفرصة للثناء على أداء صلاح المتميز وقال: «لم أشك لثانية واحد بشأن مستوى صلاح، علينا أن نتطور بشكل مستمر.»

وأضاف أن صلاح «يريد انطلاقة جديدة في هذا الموسم لكن عليكم أخذ الموضوع خطوة بخطوة، ذلك ما يفعله وذلك ما قام به أمام بورنموث. لا أدري من بإمكانه تسجيل الأهداف التي أحرزها- كانت مذهلة».

واختتم المدرب الألماني بالقول: «كل الفضل له، كان ذلك عظيما والآن سوف نواصل.»

دوري الأبطال

وتنتظر ليفربول مباراة مصيرية يوم الأربعاء حين يستضيف نابولي الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وهو مهدد بالخروج المبكر بعد وصوله إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي.

وكان فريق «الريدز» تعرض لهزيمة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 1-2 مما جعل حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 في خطر بعد أن بقي في المركز الثالث بـ 6 نقاط فقط.

ويستطيع الفريق ضمان التأهل إلى دور الـ 16 بالتغلب على نابولي يوم الأربعاء بنتيجة 1-0 أو الفوز بفارق هدفين عندما يتلاقى الفريقان في آنفيلد.

ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل ويتصدر المجموعة بالفوز على نابولي بأي نتيجة في حال تعادل باريس سان جيرمان الذي يحل ضيفا على ريد ستار في بلغراد.