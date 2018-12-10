شكرا لقرائتكم بيراميدز يستضيف الحدود بالدفاع الجوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز فوزاً على النجوم بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وفاز الحدود على دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف .

ويسعى حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز لمواصلة الزحف نحو القمة بخطف النقاط الثلاث ومحاولة تلاشى مفاجأت طارق العشرى المدير الفنى للحرس الذى يحقق نتائج متميزة مع الفريق السكندرى منذ توليه المسئولية