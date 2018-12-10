شكرا لقرائتكم المصرى فى اختبار جديد امام الداخلية بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المصرى البورسعيدى نظيره الداخلية على ستاد الاسماعيلية فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر الفريق البوليسى من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة بينما توالت النتائج السيئة على الفريق البورسعيدى سواء بالخروج من بطولة كأس مصر أمام فريق جزيرة مطروح أو بالخسارة من الزمالك بهدفين دون رد .

ويحتل المصرى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل الداخلية المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 19 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

ويأمل مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى فى الخروج من عنق الزجاجة بخطف النقاط الثلاث لمحاولة الهروب من المراكز المتأخرة فى جدول الدوري بينما يبحث علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية عن إستغلال كبوة الفريق البورسعيدى والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث .