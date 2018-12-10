شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه مدغشقر بأمم أفريقيا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق لمواجهة منتخب مدغشقر فى ثانى مباريات الفراعنة بأمم أفريقيا، التى تستضيفها شرم الشيخ والمؤهلة لكأس العالم، بعد خوض الفراعنة أولى مبارياتهم أمام منتخب المغرب الشقيق.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطنى، فى المجموعة الأولى، رفقة المغرب، وكوت ديفوار، ومدغشقر، بينما تضم المجموعة الثانية كل من السنغال، ونيجيريا، وليبيا، وتنزانيا، وانطلقت فعاليات المسابقة، عام 2006، واحتضنت جنوب أفريقيا أول نسخة، وحصد منتخب الكاميرون أول ألقابها، ويعد المنتخب السنغالى الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 4 ألقاب، بينما يأتى المنتخب النيجيرى فى المركز الثانى، برصيد لقبين، ثم الكاميرون ومدغشقر بلقب، ويتأهل الفائز والوصيف من تلك النسخة المقامة بمصر إلى فعاليات كأس العالم مباشرة.