شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت حرس الحدود على استاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز فوزًا على النجوم بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وفاز الحدود على دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا .

ويسعى حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز لمواصلة الزحف نحو القمة بخطف النقاط الثلاث ومحاولة تلاشى مفاجآت طارق العشرى المدير الفنى للحرس الذى يحقق نتائج متميزة مع الفريق السكندرى منذ توليه المسئولية.