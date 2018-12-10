رياضة | لقب جديد قادم الي الرو.. مصيرمباراة سترومان في TLC

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقب جديد قادم الي الرو.. مصيرمباراة سترومان في TLC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال عرض الرو الأخير وبالتحديد في فقرة الأسئلة الجمهور للنجمتين ساشا بانكس وبايلي، وكان سؤال أحد الحاضرين لهن حول أكبر حلم يريديان تحقيقه في عام 2019، وكانت الاجابة مباشرة وبكل ثقة عن رغبتهن في خوض نزال ضد أسطورتي المصارعة ليتا وتريش ستراتوس في راسيلمانيا، وحملهن للقب الزوجي الأول للسيدات، وكانت الاجابة مباشرة خاصة بعد تكهنات العديد حوار استمرار الصداقة بينهما طيلة المدة الماضية، وكذلك الرد الفعل المبهر بعد عرض ايفلوشن الخاص بالسيدات، لذلك حان الوقت للقب جديد لكي يدعم بشكل أقوى قسم السيدات فى الاتحاد.