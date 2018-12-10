كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقب جديد قادم الي الرو.. مصيرمباراة سترومان في TLC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خلال عرض الرو الأخير وبالتحديد في فقرة الأسئلة الجمهور للنجمتين ساشا بانكس وبايلي، وكان سؤال أحد الحاضرين لهن حول أكبر حلم يريديان تحقيقه في عام 2019، وكانت الاجابة مباشرة وبكل ثقة عن رغبتهن في خوض نزال ضد أسطورتي المصارعة ليتا وتريش ستراتوس في راسيلمانيا، وحملهن للقب الزوجي الأول للسيدات، وكانت الاجابة مباشرة خاصة بعد تكهنات العديد حوار استمرار الصداقة بينهما طيلة المدة الماضية، وكذلك الرد الفعل المبهر بعد عرض ايفلوشن الخاص بالسيدات، لذلك حان الوقت للقب جديد لكي يدعم بشكل أقوى قسم السيدات فى الاتحاد.
علي الرغم من خضوع برون سترومان لجراحة عاجلة في مرفقه يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي وعدم دخوله في مشاجرات جسدية في الفترة القادمة، ولكن ما يزال من المقرر مواجهته لبارون كوربين في TLC بين يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر، ولكن الاعتقاد هو أن سترومان لن يكون قادر على المشاركة.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | لقب جديد قادم الي الرو.. مصيرمباراة سترومان في TLC على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .