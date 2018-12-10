رياضة | الكاف يسند البطولة المقبلة لأوغندا .. ولطيف يدعو الجماهير لمؤزارة منتخبنا غدا

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قررت لجنة الكره الشاطئيه والصالات بالاتحاد الافريقى لكرة القدم اسناد تنظيم بطولة الأمم الافريقية للكرة الشاطئيه المقبلة المقرر اقامتها عام ٢٠٢٠ إلى أوغندا . صرح بذلك الكابتن خالد لطيف عضو اللجنه وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأضاف أن لجنة الكاف ان الجنه اشادت بتنظيم البطولة المقامة حاليا بشرم الشيخ. كما ناشد لطيف اللواء خالد فوده محافظ حنوب سيناء وكل من وكيل وزارة الشباب والرياضه ومدير التربيه والتعليم ورؤساء الانديه ومراكز الشباب بالمحافظة بضرورة حث الجماهير على حضور مباريات البطوله وخاصة مباراة منتخبنا للكرة الشاطئيه غدا امام مدغشقر نظرا لأهمية المباراة، حيث يعد الحضور الجماهيري أحد أسباب نجاح أي بطولة ، وهو ما حدا باللجنة المنظمة جعله مجانيا للمساهمة في انتشار اللعبة

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