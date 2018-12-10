رياضة | عبد الحميد فراج يترشح لعضوية رابطة النقاد الرياضيين

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تقدم الزميل عبد الحميد فراج مدير تحرير موقع الخليج 365 بأوراق ترشحه لعضوية المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين للدورة 2019 – 2021. وتقام الانتخابات يوم 2 يناير من الشهر المقبل بمقر نقابة الصحفيين. وتنص لوائح رابطة النقاد الرياضيين على نجاح رئيس و نائب و أمين صندوق و 6 أعضاء مكتب تنفيذى.

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