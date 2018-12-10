رياضة | عاجل.. عرابي يقترب من حسم ثالث صفقات الأهلي الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عرابي يقترب من حسم ثالث صفقات الأهلي الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف هيثم عرابي المنضم حديثا للجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضاته مع ثنائي منتخب مصر عمرو طارق مدافع أورلاندو سيتي الأمريكي وعلي غزال مدافع فانكوفر الكندي السابق، للانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويسعى عرابي لحسم إحدى الصفقتين خلال الساعات القليلة القادمة. ويفضل مسؤولو الأهلي التعاقد مع طارق لإجادته اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن وأيسر، وهو ما يجعله مفيدًا للفريق الأحمر. وكان الأهلي قد نجح في ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي وهما محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة، ومحمد محمود لاعب وسط دجلة.

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