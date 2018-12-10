كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يضاعف مكافآت لاعبيه بعد الفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مضاعفة قيمة مكافأة لاعبى الفريق للعبور من سموحة فى مسابقة كأس مصر. وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، رغبة فى حث اللاعبين على تحقيق الفوز فى مواجهة سموحة المقبلة فى الدورى، ومواصلة الانتصارات وتقديم مستوى جيد فى مختلف المنافسات. وكان الاتحاد السكندرى تمكن من عبور دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح، بعد أيام من عبور الزمالك بنفس الدور من كأس زايد للأندية الأبطال.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الاتحاد السكندري يضاعف مكافآت لاعبيه بعد الفوز على سموحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .