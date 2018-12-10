الان تتابع تقرير الجولة: الاتحاد يغرد وحيدًا في المؤخرة.. هلال ونصر حبايب والأهلي يتعثر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 : محمد بن نافع :

شهدت الجولة (12) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الكثير من الندية والإثارة حيث استحوذ ديربي الرياض بين قطبي العاصمة الهلال والنصر على النصيب الأكبر من الأضواء وكذلك المستوى الفني وفي هذا التقرير عن أبرز ماجاء في هذه الجولة.

عدد المباريات التي لعبت (8):

– شهدت الجولة تسجيل (17) هدفاً.

– قمة الجولة لقاء الديربي بين قطبي العاصمة (الهلال – النصر) .

– واصل الفريق الهلالي صدارته للترتيب على الرغم من تعادله مع ضيفه النصر في ديربي ” الرياض ” بهدفين لمثلهما حيث رفع رصيده إلى النقطة (29).

– استمر الفريق النصراوي في الوصافة مستفيداً من تعثر مطارده الأهلي ليصبح رصيده (26) نقطة.

– فشل الفريق الأهلاوي من استغلال تعثر المتصدر والوصيف بالتعادل ليخرج هو الآخر متعادلاً أمام نظيره الرائد سلبياً ليبقى في المركز الثالث برصيد (24)نقطة.

– واصل الفريق الهلالي المحافظة على سجله خالياً من أي خسارة.

– رئيس نادي النصر يزيد الإثارة عقب نهاية الديربي بتغريدة وصف فيها الهلال بـ (صغير الرياض ).

– المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يثني على حكم ” ديربي العاصمة ” من خلال تغريدة جاء فيها ” حكم ممتاز ومباراة جميلة جداً”.

– الفار يحضر في ديربي الرياض ويطرد لاعب ويرفض البلنتي العاشر للهلال.

– لأول مره النصر يعود للمباراة بعد أن كان الخصم متقدماً ويحقق التعادل.

– الجماهير السعودية تحتفي باليوم الوطني الإماراتي في لقاء ” ديربي العاصمة ” من خلال العديد من اللافتات.

– الهلال الأكثر تحقيقاً للإنتصارات من خلال (9) انتصارات .

– استمر المهاجم الفرنسي للفريق الهلالي بافيتيمبي غوميس في صدارة الهدافين بعد أن سجل هدفين في هذه الجولة في مرمى الفريق النصراوي ليرتفع رصيده التهديفي إلى (9) أهداف ، في حين جاء المهاجم الكاميروني لياندري تاومبا ثانياً برصيد (8) أهداف.

– بات المغربي لاعب الفريق النصراوي نور الدين امبرابط أفضل صانع لعب في الدوري من خلال مساهمته في (5) تمريرات حاسمة.

– واصل الفريق الاتحادي نتائجه السلبية بعد أن خسر على أرضه وأمام جماهيره في لقاء الفيصلي بهدفين لهدف ليبقى متذيلاً للترتيب برصيد (3) نقاط فقط جمعها من (3) تعادلات.

– شهدت مباراة الفتح والحزم أعلى معدل تسجيل في الجولة حيث انتهت بنتيجة (3-2).

– التعادل الوحيد في الجولة حضر في لقاء الرائد والأهلي حيث انتهى اللقاء سلبياً بين الفريقين.

– النتيجة الأكثر حضوراً في هذه الجولة نتيجة (1-0) حيث حضرت في (3) لقاءات ( الباطن – الفيحاء ) ، (الشباب – أحد) ، ( الوحدة – التعاون ).

– واصل الفريق الهلالي قوته الهجومية ليصبح في صدارة الأقوى هجوماً برصيد (26) هدفاً.

– الفريق الأحدي الأضعف هجوماً برصيد (7) أهداف.

– الفريق الهلالي ونظيره الشبابي الأقوى دفاعاً حيث لم يلج مرماهما سوى (9) أهداف.

– الفريق الاتحادي الأضعف دفاعاً بعد ولوج مرماه (28) هدفاً.