شكرا لقرائتكم كهربا يطالب امير مرتضى بتعديل عقده مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك فى الجلسة التى عقدها مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة تقاضى 20 مليون جنيه فى الموسم من أجل تعديل عقده.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن كواليس الجلسة التى عقدت فى بداية الموسم الجارى والتى أدت إلى تعثر ملف تعديل عقد اللاعب فى الفترة الماضية حيث أوضح إن تلك الجلسة تسببت فى رفض مسئولى الزمالك تعديل كهربا بعد تلك الجلسة وأعلن بعد ذلك النادى الأبيض عن توثيق عقد اللاعب فى اتحاد الكرة لإيقاف الأنباء التى ترددت عن نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى.

كما أوضح المصدر ذاته إن التزام كهربا وتألقه مع الزمالك سيؤدى إلى عقد جلسة معه فى الفترة المقبلة من أجل الحديث فى تعديل العقد بشكل مرضى سواء له أو النادى بعدما فاجئ أمير مرتضى فى الجلسة الأولى بطلب الـ20 مليون جنيه ما أدى إلى غلق الملف بالكامل طوال الفترة الماضية خاصة مع التأكيد إنه لا صحة لرحيله بنهاية الموسم الحالى.