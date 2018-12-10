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شكرا لقرائتكم خبر عن انسى موضوع المحطة.. تعرف على رسالة نبيل الحلفاوى للاعب مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان نبيل الحلفاوى، رسالة للاعب مروان محسن، مهاجم النادى الأهلى، بعد تألقه فى مباراة فريقه الأخيرة، أمام نادى طلائع الجيش، ضمن مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.
وتألق مروان محسن، بعد فترة صيام عن التهديف مع النادى الأهلى، ونجح فى إحراز هدفى المباراة، لتنتهى المباراة بفوز المارد الأحمر على فريق طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.
نبيل الحلفاوى
وكتب الحلفاوى رسالة لـلاعب الأهلى قائلاً: "مروان محسن حمدلله على السلامة، أهى فتحت، ماتسيبهاش تقفل بقى، وانسى موضوع المحطة ده شوية".
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