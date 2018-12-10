شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه سبب عدم تعديل عقد كهربا فى بداية الموسم بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، فى الجلسة التى عقدها مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة تقاضى 20 مليون جنيه فى الموسم من أجل تعديل عقده.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن كواليس الجلسة التى عقدت فى بداية الموسم الحالى، والتى أدت إلى تعثر ملف تعديل عقد اللاعب فى الفترة الماضية، حيث أوضح أن تلك الجلسة تسببت فى رفض مسئولى الزمالك تعديل كهربا بعد تلك الجلسة وأعلن بعد ذلك النادى الأبيض عن توثيق عقد اللاعب فى اتحاد الكرة لإيقاف الأنباء التى ترددت عن نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى.

كما أوضح المصدر ذاته أن التزام كهربا وتألقه مع الزمالك سيؤدى إلى عقد جلسة معه فى الفترة المقبلة من أجل الحديث فى تعديل العقد بشكل مرضٍ، سواء له أو النادى بعدما فاجأ أمير مرتضى فى الجلسة الأولى بطلب الـ20 مليون جنيه ما أدى إلى غلق الملف بالكامل طوال الفترة الماضية خاصة مع التأكيد أنه لا صحة لرحيله بنهاية الموسم الحالى.