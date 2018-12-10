شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف اتصالاته لتحديد أعداد الجماهير أمام جيما فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع الجهات الأمنية لتحديد عدد الجماهير فى مباراة جيما أبا جيفر بطل إثيوبيا، المقرر لها الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ويتطلع الأهلي لحضور عدد كبير من الجماهير لحضور "ضربة البداية الأفريقية"، وناقش مسئولو القلعة الحمراء مع الجهات الأمنية عن طريق اتحاد الكرة عدد الحضور فى اللقاء الذى سيُقام على ملعب السلام أو برج العرب.

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