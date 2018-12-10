رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 10- 12- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 10- 12- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير العربية عددا من المواجهات القوية اليوم الاثنين والموافق 12 ديسمبر 2018 لذلك ننقل لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة. - اتحاد الجزائر × المريخ السوداني: في البطولة العربية وستنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي - أتلتيك بلباو × جيرونا: في الدوري الاسباني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3 - قاسم باشا × قيصري سبور: في الدوري التركي في تمام الساعة السابتة بتوقيت القاهر على بي إن سبورت - إيفرتون × واتفورد: في الدوري الانجليزي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

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