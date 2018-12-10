كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، من تولى المهمة الفنية للمصرى البورسعيدى خلال الساعات المقبلة.
واشترط جلال على مسئولي المصري دفع 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى فى عقد المدرب مع أهلى طرابلس الليبى، من أجل استقدامه لتولى المسئولية الفنية فى المرحلة المقبلة لقيادة الفريق البورسعيدى.
وأبدى إيهاب جلال موافقته المبدئيه على تدريب الفريق خلال المفاوضات التى اجراها معه مسئولى المصرى مع إيهاب جلال من أجل تولى المسئولية الفنية للفريق .
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | خطوة وحيدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب المصري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .