رياضة | الأهلي يرفض الراحة.. المارد الأحمر يبدأ الاستعداد لبطل إثيوبيا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الراحة.. المارد الأحمر يبدأ الاستعداد لبطل إثيوبيا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، استعداداته صباح اليوم الإثنين، لمواجهة جيما الإثيوبى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا ، والتى تقام يوم 14 ديسمبر الحالى فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة.

ورفض الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف، الراحة بعد الفوز على طلائع الجيش أمس فى الدورى، واستقر على على إقامة مران الفرق اليوم وفقا للترتيبات الخاصة بالمباراة استعدادا لانطلاق البطولة الإفريقية.