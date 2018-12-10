رياضة | عاجل.. ميلان يحسم موقفه النهائي من ضم "إبراهيموفيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميلان يحسم موقفه النهائي من ضم "إبراهيموفيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ليوناردو المدير الرياضى لنادى ميلان الإيطالى، الموقف النهائي للروسونيري من ضم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسى، موضحًا أن ميلان لن يضمه، لينهي بذلك الجدل الذى أثارته تقارير سابقة عن وجود نية لضمه مرة أخرى.

وقال ليوناردو فى تصريحات لشبكة سكاى سبورتس إيطاليا: "إبراهيموفيتش لن يعود لميلان، لقد أعطى كلمته للوس أنجلوس جالاكسى وسيجدد عقده معهم، فكرنا فى إعادته وهو كذلك، لكنه سيحافظ على الكلمة التى أعطاها لناديه".

وأضاف: "من البداية قال لنا إن جالاكسى يوفر كل شىء له، وأنه سيبقى معهم وهو ما سيفعله، عودته كانت ستكون قصة رائعة لكنها لن تحدث".

وتابع أن النادى يقيم احتماليات صفقة سيسك فابريجاس، لكن لم يتم التواصل معه، حيث ما زال ميلان فى مرحلة التقييم.

ولعب إبرا مع ميلان بالفترة من 2010 وحتى 2012، وساعد الفريق وقتها على التتويج بلقب الدورى الإيطالى وكأس السوبر الإيطالية.