الامارات | تعرف على جدول مباريات كأس العالم للأندية وموعد مباراة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات كأس العالم للأندية وموعد مباراة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق ريفر بليت بطل كأس ليبارتدورس الفرق الصاعدة إلى كأس العالم للأندية في أبوظبي عقب فوزه على بوكا جونيورز ليضع نفسه في المقعد الأخير في البطولة، والتي تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتنهي يوم 22 من شهر ديسمبر الحالي، وفيما يلي جدول مباريات كأس العالم للأندية بالكامل.

1-الأربعاء – 12 ديسمبر – العين الإماراتي ضد تيم ويلينجتون النيوزيلندي -السابعة والنصف مساءً.

2-السبت – 15 ديسمبر - كاشيما آنتليرز الياباني ضد جوادالاخارا المكسيكي – الخامسة عصراً.

3-السبت – 15 ديسمبر – الترجي التونسي ضد الفائز من المباراة رقم 1 (العين ضد ويلينجتون)) – الثامنة والنصف مساءً).

4-الثلاثاء – 18 ديسمبر – مباراة المركز الخامس – الخاسر بين المباراة رقم 2 (الترجي ضد العين/ ويلينجتون) ضد الخاسر في المباراة رقم 3 (كاشيما ضد جوادالاخارا)) – السادسة والنصف مساءً).

نصف النهائي

5-الثلاثاء – 18 ديسمبر – ريفر بليت الأرجنتيني ضد الفائز من المباراة رقم 2 (الترجي ضد العين / ويلينجتون)) – التاسعة والنصف مساءً).

6-الأربعاء – 19 ديسمبر – ريال مدريد الإسباني ضد الفائز من المباراة رقم 3 (كاشيما ضد جوادالاخارا)) – السادسة والنصف مساءً.

المركز الثالث

السبت – 22 ديسمبر – الخاسر من اللقاء رقم 6 ضد الخاسر من اللقاء رقم 5 – السادسة والنصف مساءً.

نهائي كأس العالم للأندية

السبت – 22 ديسمبر – الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6 – التاسعة والنصف مساءً.