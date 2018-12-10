شكرا لقرائتكم نقل بطولة الشطرنح من الرياض إلى سانت بطرسبرغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 00:54

وافق الاتحاد السعودي للشطرنج على طلب الاتحاد الدولي للشطرنج لنقل النسخة الثانية من بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف من مدينة الرياض إلى مدينة إلى سانت بطرسبرغ في روسيا الشهر الجاري، ومشاركة الاتحاد الروسي للشطرنج في استضافتها، مع احتفاظ البطولة بالاسم ذاته، وذلك نظير العلاقة القوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وروسيا.



يشار إلى أن العلاقة القوية التي تجمع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للشطرنج من جهة والاتحاد الدولي للعبة من جهة ثانية أسفرت عن نجاح تنظيم النسخة الأولى من بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف بالعاصمة الرياض في كانون الأول (ديسمبر) من عام ٢٠١٧، وسط مشاركة مجموعة من أفضل العقول في هذه اللعبة الشهيرة.