شكرا لقرائتكم صلاح: ميلنر يستحق المسيرة المذهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 21:04

غير تشيلسي معالم سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما ألحق بمانشستر سيتي أول هزيمة هذا الموسم ليجعل ليفربول بعد أداء ساحر من محمد صلاح المتصدر الجديد.



واستعاد محمد صلاح مستواه المذهل إذ أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 4- صفر في بورنموث في مباراة مبكرة ليتقدم ليفربول إلى الصدارة بفارق نقطة فوق سيتي حامل اللقب.

وكان من المتوقع أن يكون اعتلاء ليفربول للقمة لفترة مؤقتة لكن بعد ذلك بخمس ساعات سقط سيتي 2- صفر في ستامفورد بريدج بثنائية نجولو كانتي وديفيد لويز، ولدى ليفربول 42 نقطة من 16 مباراة وأصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري بعد انتهاء سجل سيتي الخالي من الهزيمة في 21 مباراة متتالية منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد في نيسان (أبريل) واستعاد توتنهام هوتسبير المركز الثالث بفوزه الخامس في آخر ست مباريات في الدوري إذ تغلب 2- صفر على مستضيفه ليستر سيتي، ويتقدم توتنهام بنقطتين على تشيلسي وأرسنال الذي فاز 1- صفر على هدرسفيلد تاون بتسديدة خلفية مذهلة من لوكاس توريرا.

وافتتح اللاعب المصري، الذي عانى من بداية متعثرة بعد فوزه بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي، التسجيل من وضع بدا أنه متسلل في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفين رائعين بعد الاستراحة، وأضاف ستيف كوك هدف ليفربول الثالث بالخطأ في مرماه ليكمل مأساة بورنموث باستاد فيتاليتي، إذ عادل الفريق الضيف رقمه القياسي بعدم الهزيمة في 17 مباراة متتالية في دوري الأضواء.

وكال يورجن كلوب المديح لأداء فريقه ليفربول ووصفه «بالناضج» وقدم التحية «للمذهل» صلاح الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري مع بيير-إيمريك أوباميانج ولدى كل منهما عشرة أهداف. وكان صلاح عازما على منح جائزته كأفضل لاعب في المباراة إلى زميله جيمس ميلنر الذي شعر أنها الطريقة «المثالية» للانضمام إلى مجموعة استثنائية لعبت 500 مباراة على الأقل في الدوري الممتاز، وقال صلاح «يجب أن أوجه إليه التهنئة على هذه المسيرة المذهلة. إنه يستحق هذه اليوم».