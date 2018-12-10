شكرا لقرائتكم رقم قياسي لبوسطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 21:02

حقق بوسطن سلتيكس رقما قياسيا في تاريخ النادي بفوزه بأكبر فارق من النقاط (56 نقطة)، وذلك بتغلبه على مضيفه شيكاغو بولز 133-77 في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وفي المنطقة الغربية، تصدر أوكلاهوما سيتي ثاندر الترتيب بعد تلقي دنفر ناغتس خسارته الثانية في يومين، بسقوطه أمام أتلانتا هوكس 98-106، في المباراة الأولى، حقق بوسطن فوزه الخامس عشر في 25 مباراة وألحق بشيكاغو، الفريق المتوج بلقب الدوري ست مرات وارتبط اسمه بتسعينات القرن الماضي بأسطورة اللعبة مايكل جوردان، أسوأ خسارة في تاريخه. وفي المنطقة الغربية، تصدر أوكلاهوما سيتي ثاندر الترتيب بعد تلقي دنفر ناغتس خسارته الثانية في يومين، بسقوطه أمام أتلانتا هوكس 98-106، في المباراة الأولى، حقق بوسطن فوزه الخامس عشر في 25 مباراة وألحق بشيكاغو، الفريق المتوج بلقب الدوري ست مرات وارتبط اسمه بتسعينات القرن الماضي بأسطورة اللعبة مايكل جوردان، أسوأ خسارة في تاريخه. ويعود الرقم القياسي السابق لبوسطن الى العام 1962 عندما فاز على فيلادلفيا ووريرز 153-102، في حين أن أسوأ خسارة سابقة لشيكاغو تعود إلى العام 2001، حينما سقط أمام مينيسوتا تمبروولفز 74-127.



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