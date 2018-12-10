شكرا لقرائتكم مرفق كاريلو يبعده عن أحد والحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 01:02

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب فريق الهلال البيروفي أندريه كاريلو، وذلك لخشونته تجاه لاعب النصر بيتروس في المباراة التي جمعت الهلال بالنصر في المرحلة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وجاء في بيان «الانضباط»: «نظراً لقيام لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو في الدقيقة ٩٤ من المباراة بارتكاب سلوك مشين يتمثل في ضرب لاعب منافس على الوجه بواسطة المرفق، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم، بحسب ما جاء في تقرير الحكم وتقريره الإلحاقي الواردين على اللجنة، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الهلال ونادي النصر يوم السبت ٨-١2-2018 على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، الأمر الذي يعتبر مخالفة من اللاعب المذكور لأحكام المادة (٣/١/٤٨) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم».

وتابع البيان: «بناءً على ذلك ترى اللجنة، أولاً: ثبوت مخالفة كاريلو لأحكام المادة (٤٨/1/٣) من اللائحة، ثانياً: فرض العقوبات التالية عليه عملا بالمادة ٤٨/1/٣) من اللائحة: إيقافه مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بداية من تاريخ القرار، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي المترتب عن المادة (٣/١٧) من اللائحة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (٣٠ ألف ريال) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوماً من تاريخ القرار، ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (1٣٩) من اللائحة».