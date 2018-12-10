شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يغرم الحضري نصف مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 21:03

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي عرض الحارس المخضرم عصام الحضري للبيع في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إضافة إلى تغريمه 500 ألف جنيه مصري لرفضه مرافقة بعثة الفريق في بوروندي والانقطاع عن التدريبات، وأخطرت الشؤون القانونية بالنادي الساحلي الاتحاد المصري لكرة القدم بالعقوبة وقدمت شكوى رسمية ضد أكبر حارس عمرا شارك في كأس العالم.



يذكر أن الحضري تخلف عن السفر لمواجهة بطل بوروندي ماسيجير نيجوزى في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بداعي مرض والدته، وأعلن تكليف محاميه بفك ارتباطه مع "الدراويش" من دون مشاكل، كما شدد على عدم اعتزاله وانتقاله لفريق محلي خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

من جانب آخر، يفقد الزمالك الجناح الأيسر عبدالله جمعة في مواجهة القطن التشادي الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية إذ يعاني اللاعب الأعسر من شد في العضلة الخلفية أصيب به في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري المحلي، كما يغيب عن تشكيل الفريق "الأبيض" في المباراة ذاتها المدافع محمود حمدي"الونش" لإصابته بمزق في العضلة الضامة.

على صعيد آخر، تقام اليوم (الإثنين) ثلاث مباريات في المرحلة الـ 17 بالدوري المصري لكرة القدم، إذ يلتقي المقاولون العرب مع بتروجيت، والمصري البورسعيدي مع الداخلية، وبيراميدز مع حرس الحدود.