شكرا لقرائتكم انطلاق «دولية القدرة والتحمّل» على كأس خادم الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - العلا - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 00:50

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس (الأحد) موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تقام تحت شعار «ملتقى الفرسان» في الثاني من شباط (فبراير) المقبل تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية. وتحمل البطولة، التي ستنطلق لمسافة 120 كيلومتراً في محافظة العلا، تصنيف نجمتين بالمطابقة مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية. كما تعد البطولة واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا جوائز عينية ومالية تصل إلى 8 ملايين ريال سعودي للفائزين في البطولة.



وعن إطلاق «ملتقى الفرسان»، صرّح الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلًا: «تأتي البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين، تأكيداً على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله وأيده، والأمير

وعن إطلاق «ملتقى الفرسان»، صرّح الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلًا: «تأتي البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين، تأكيداً على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله وأيده، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على استكمال مسيرة التنمية الشاملة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، لتمكين السياحة في محافظة العلا وإبراز مكانتها التاريخية كوجهة للثقافة والتراث، وأهميتها كمركز لتربية الخيول العربية الأصيلة».

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