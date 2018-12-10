شكرا لقرائتكم جانجون يخسر مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - فرنسا- رويترز | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 21:03

سجل الكولومبي ستيفن ميندوزا هدفا متأخرا ليمنح أميان الفوز 2-1 على جانجون متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



ولعبت مباراتان فقط من إجمالي ست مباريات كان من المقرر أن تقام بعد أن قررت السلطات تأجيل عدة مباريات بسبب الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وفرض رسوم إضافية على الوقود، وفشل جانجون في الخروج من سلسلة سلبية لم يحقق فيها أي انتصار خلال تسع مباريات متتالية بعد خسارة بملعبه أمام أميان المتعثر.

ووضع ايدي ناوري أميان في المقدمة بعد 63 دقيقة لكن ايتيان ديدو أدرك التعادل بعد عشر دقائق قبل أن ينتزع ميندوزا الفوز للفريق الزائر قبل سبع دقائق على النهاية.