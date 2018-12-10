شكرا لقرائتكم بيرناس يحضر الاتفاق على فترتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - هاني الباشا | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 00:56

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليومية على الملعب الرديف بالنادي تحت إشراف الإسباني سيرخيو بيرناس على فترتين.



وخصص سيرخيو الفترة الأولى لتدريب مدافعي الفريق والفترة الثانية لبقية اللاعبين، وتنوعت التدريبات بين لياقية وفنية، وكان قد سبق كل فترة اجتماع بين المدرب واللاعبين، تحدث من خلالها عن أبرز الملاحظات في المباراة السابقة، وشدد على أهمية التركيز والانضباط في التدريبات، لأهمية الجولات المقبلة.

من جهة أخرى، واصل لاعبا الوسط حامد الغامدي والسلوفاكي فيليب كيش برنامجهما العلاجي مع طبيب الفريق، كما حضر المدافع سعيد الربيعي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة في المباراة السابقة، وشهدت التدريبات غياب اللاعب عبدالرحمن العبود لارتفاع درجة حرارته بسبب الأنفلونزا.