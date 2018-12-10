ريال مدريد يعود من هويسكا بفوز شاق

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محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 01:10

عاد ريال مدريد من ملعب مضيفه المتواضع هويسكا بفوز شاق 1-صفر الأحد في المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مستغلاً الخدمة التي قدمها له جاره أتلتيكو مدريد قبل 24 ساعة ليصبح رابعاً على حساب ألافيس.



ويدين ريال بفوزه الثامن هذا الموسم الى الويلزي غاريث بايل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، رافعاً رصيد فريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الى 26 نقطة، وصعد الى المركز الرابع على حساب ألافيس الذي خسر السبت أمام أتلتيكو الثالث صفر-3. ويتخلف النادي الملكي بفارق 5 نقاط عن غريمه ويدين ريال بفوزه الثامن هذا الموسم الى الويلزي غاريث بايل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، رافعاً رصيد فريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الى 26 نقطة، وصعد الى المركز الرابع على حساب ألافيس الذي خسر السبت أمام أتلتيكو الثالث صفر-3. ويتخلف النادي الملكي بفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب والمتصدر، الذي حسم السبت دربي كاتالونيا بفوزه على إسبانيول 4-صفر. أما هويسكا فبقي في المركز الأخير مع 7 نقاط بعد تلقيه هزيمته العاشرة في مستهل مشواره بين الكبار. وبعد أن بلغ دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا بتشكيلة رديفة الى حد ما من دون أن يمنعه ذلك من اكتساح مليلية من الدرجة الثالثة 6-1 الخميس في إياب دور الـ32 (فاز ذهاباً 4-صفر)، عاد الى النادي الملكي الأحد نجومه مثل الكرواتي لوكا مودريتش، المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والفرنسي كريم بنزيمه وبايل والقائد سيرخيو راموس.



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