شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بتعيين محامين للجنة فض المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تشكيل لجنة فض المنازعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاتحاد الدولى "فيفا" يهتم بهذا الأمر، وبدأ تنفيذه فى أكثر من دولة، مؤكداً أنه سيطالب الأندية بتعيين محام ممثل عنهم فى اللجنة وإجراء انتخاب أو اختيار، على أن يتم اختيار قاضيين ليكون رئيس ونائب للجنة.

وتابع عبد الغنى لـ"الخليج 365" أن دور اللجنة سيكون نظر الدعاوى المقدمة من اللاعبين ضد الأندية والعكس والبت فيها بأسرع وقت، خاصة أن هناك بنودا سيتم وضعها فى لائحة شئون اللاعبين ستحدث عدة أزمات فى حالة عدم التزام الأندية بها، ومنها حصول اللاعب على مستحقاته كاملة فى حالة الاستغناء عنه من قبل ناديه، وأيضاً حق اللاعب فى الرحيل فى حالة عدم المشاركة فى 10 مباريات.