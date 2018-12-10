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مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا والمصري الممتاز

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أسامة حافظ

يقام اليوم الإثنين مباريات بدوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها..

الدوري الممتاز
المقاولون العرب مع بتروجيت 2:45 عصرا
المصري البورسعيدي مع الداخلية 5:00 مساء
بيراميدز مع حرس الحدود 7:30 مساء

كأس زايد للأندية الأبطال
اتحاد الجزائر مع المريخ 7:00 مساء

الممتاز
إيفرتون مع واتفورد 10:00 مساء

الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو مع جيرونا 10:00 مساء

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