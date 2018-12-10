مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الإثنين مباريات بدوريات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري الممتاز

المقاولون العرب مع بتروجيت 2:45 عصرا

المصري البورسعيدي مع الداخلية 5:00 مساء

بيراميدز مع حرس الحدود 7:30 مساء كأس زايد للأندية الأبطال

اتحاد الجزائر مع المريخ 7:00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون مع واتفورد 10:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أتلتيك بيلباو مع جيرونا 10:00 مساء

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