شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتعادل مع تورينو سلبيًا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ميلان مع ضيفه تورينو، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، بملعب سان سيرو، في ختام منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى 26 نقطة بالمركز الرابع، بينما وصل تورينو إلى 22 نقطة بالمركز السادس.
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