بتروجت ضيفا على المقاولون العرب اليوم

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جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب نظيره بتروجت فى تمام الثالثة إلا ربع عصر الاثنين على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين وللمصادفة كانت المواجهة الأخيرة للناديين مع الأهلى فى أخر ظهور لهم بالمسابقة حيث فاز ذئاب الجبل على حامل اللقب بهدف دون رد فيما خسر الفريق البترولى بنفس النتيجة فى مواجهة مؤجلة .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 19 هدف .

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة إنطلاقته الجيدة مع ذئاب الجبل بحصد النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى الذى يأمل مدربه مؤمن سليمان فى تضميد الجراح بعد السقوط أمام الأهلى بتحقيق فوز غالى.