شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه شبابه اليوم وديا استعدادا لمواجهة القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحت قيادة السويسرى جروس، مباراة ودية اليوم الإثنين مع فريق شباب النادي مواليد 97، على ملعب النادى ضمن الاستعدادات لمواجهة القطن التشادى.

ومن المقرر أن يؤدي مجموعة اللاعبين الذين لن يشاركوا فى اللقاء الودى اليوم الاثنين، مرانا فى العاشرة صباحا، لتجهيزهم أيضا للمرحلة المقبلة من المنافسات الخاصة بالفريق الأبيض.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق القطن التشادى، فى المباراة التى ستقام يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية.