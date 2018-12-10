المقاولون العرب يستضيف بتروجت على استاد الجبل الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره بتروجت فى تمام الثالثة إلا ربع عصر الإثنين على استاد المقاولون بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين وللمصادفة كانت المواجهة الأخيرة للناديين مع الأهلى فى أخر ظهور لهم بالمسابقة حيث فاز ذئاب الجبل على حامل اللقب بهدف دون رد فيما خسر الفريق البترولى بنفس النتيجة فى مواجهة مؤجلة .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة انطلاقته الجيدة مع ذئاب الجبل بحصد النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى الذى يأمل مدربه مؤمن سليمان فى تضميد الجراح بعد السقوط أمام الأهلى بتحقيق فوز غالٍ.