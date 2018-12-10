شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الزمالك يتلقى 4 عروض للرحيل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، عددا من العروض للرحيل عن الفريق الأبيض فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض.
وكشف مصدر مقرب من فتوح أنه سيدرس الرحيل فى شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل المشاركة بشكل أساسى مع فريق آخر بعدما وصلت إليه أربعة عروض من أندية وادى دجلة وسموحة والمقاصة بجانب الإسماعيلى ويدرس تلك العروض من أجل الوقوف على العرض الأفضل واختياره حال الحصول على موافقة من مسئولى الزمالك على الرحيل فى يناير.
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