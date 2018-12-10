ملخص نتائج اهم مباريات الأحد في مختلف الدوريات

إعداد : رضا علي

أقيمت امس الأحد العديد من المباريات الهامة والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبري، شهدت نتائج مثيرة واهداف رائعة وكان أهمها : نهائي القرن بين بوكا جونيورز وريفر بليت ... و الأهلي طلائع الجيش .. ميلانو تورينو .



وفيما يلي نتائج المباريات:

ريفر بليت يحسم نهائي القرن في ملحمة كروية فريدة

توج ريفر بليت بكأس كوبا ليبرتادوريس، بالفوز على غريمه بوكا جونيورز 3-1 في إياب المباراة النهائية، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

تقدم داريو بينيديتو لبوكا جونيورز بالدقيقة 44، ورد منافسه بثلاثية سجلها لوكاس براتو وخوان كينتيروس وجونزالو مارتينيز بالدقائق 68 و109 و121، لينتزع ريفر اللقب بعد مباراة ماراثونية مثيرة امتدت أكثر من 120 دقيقة. ( كووورة )

الأهلي يفوز على طلائع الجيش بهدفي مروان محسن

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش 2-صفر. في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري.

سجّل هدفي الأهلي مروان محسن في الدقيقتين الـ29 والـ32. وأهدر ضربة جزاء في الدقيقة الـ86.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس. فيما تجمد رصيد الطلائع عند 18 نقطة في المركز التاسع. ( alahlyegypt )

وولفرهامبتون يتخطى نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

انتزع فريق وولفرهامبتون فوزا صعبا من مضيفه نيوكاسل 2-1، خلال مباراتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف، سجله دييجو جوتا في الدقيقة 17، وتعادل نيوكاسل عبر أيوزي بيريز في الدقيقة 23، قبل أن يسجل مات دوهيرتي هدف الفوز في الدقيقة 94.

وأكمل فريق نيوكاسل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 57، بعد طرد دي أندري يدلين.

ورفع وولفرهامبتون رصيده لـ22 نقطة في المركز الـ10، بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 13 نقطة في المركز الـ15. ( كووورة )

تورينو يرغم ميلان على التعادل السلبي

تعادل ميلان مع ضيفه تورينو، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب سان سيرو، في ختام منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد ميلان إلى 26 نقطة بالمركز الرابع، بينما وصل تورينو إلى 22 نقطة بالمركز السادس. ( كووورة )

ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على هويسكا

واصل فريق ريال مدريد انتصاراته بالفوز على هويسكا بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

الريال بعد خسارته من إيبار بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 13، استعاد توازنه بالفوز على فالنسيا (2-0) في الجولة الماضية.

الفريق الملكي بفوزه في مباراة اليوم أصبح في المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن إشبيلية الوصيف وأتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط عن برشلونة متصدر المسابقة. ( yallakora )