النشرة الرياضية| المصري يشكو للفيفا.. والأهلي يطلب خوض مباراته الإفريقية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.
الأهلي يطلب خوض مباراته الإفريقية في السلام.. ويوجه رسالة للجماهير
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وبتروجيت
فيفا يحتفي بالإنجاز المونديالي لأبو تريكة وجمعة وعاشور
اتحاد الكرة يعلن.. طاقم حكام تونسي لمباراة بيراميدز والحدود
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