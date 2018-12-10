رياضة | بوجلبان: شخصية "جوزيه" القوية وراء نجاحه مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجلبان: شخصية "جوزيه" القوية وراء نجاحه مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن "شخصية مانويل جوزيه كان لها دور كبير في نجاحه مع الأهلي ونجاح الفريق الذي صنعه.
وأضاف بوجلبان في تصريحات لبرنامج "ملعب أون":" الجانب الفني لجوزيه كان قويا للغاية مع قوة شخصيته".
وأتم: "جوزيه كان يتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل رائع، وذلك تسبب في نجاحه بشكل كبير"
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