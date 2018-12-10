رياضة | سيد عبد الحفيظ يتحدث عن دور مروان محسن وإصابة سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يتحدث عن دور مروان محسن وإصابة سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الروح القتالية واللعب بقلب جامد هو من سيجعل الفريق يصل لأهدافه.
وقال سيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مروان محسن مهاجم مميز قدم أداءً جيد وتعرض لإصابة، لكننا مؤمنين بقدراته وإمكانياته، وبعودته بشكل أفضل".
وأكمل: "مروان محسن هو الأول في تسديد ركلات الجزاء، ويليه السولية ثم الشيخ".
وعن إصابة سعد سمير: "يلعب بشكل رجولي بشكل ونتمنى وجوده، سيجري إشاعة صباح الغد لمعرفة الإصابة، لكن الأهم هو من يشارك أن يكون عنده إصرار لكي ينجح".
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