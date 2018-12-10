كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجلبان: أتوقع تحقيق الترجي نتائج جيدة في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن مساندة إدارة الترجي للمدرب معين الشعباني كانت وراء فوز الفريق التونسي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا علي حساب الأهلي. وأضاف "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "الترجي كسب بطولة مهمة وبقيادة مدير فني شاب، حظي بدعم ومساندة كبيرة من إدارة النادي التونسي". وأتم تصريحاته قائلًا: " أتوقع تحقيق الترجي نتائج جيدة في مونديال الأندية بالإمارات".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بوجلبان: أتوقع تحقيق الترجي نتائج جيدة في مونديال الأندية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .