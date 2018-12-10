رياضة | نجم الأهلي السابق: محمد صلاح فخر لكل العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: محمد صلاح فخر لكل العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أنيس بوجلبان نجم الأهلي والصفاقسي التونسي السابق، بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج". وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " بالتأكيد أتابع محمد صلاح وسعيد بما يحققه مع ليفربول". وأضاف: " محمد صلاح فخر لكل العرب". وعن تنظيم المغرب لبطولة أمم إفريقيا 2019 قال : " تنظيم بطولة أمم أفريقيا بالمغرب فرصة للمنتخبات العربية لاستعادة اللقب".

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