رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ: صفقتين من العيار الثقيل لـ"بيراميدز" خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ: صفقتين من العيار الثقيل لـ"بيراميدز" خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار تركي آل شيخ عن مفاجأة نارية بشأن تدعيم صفوف فريق بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي. وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" صفقتين خلال أيام أن شاءالله مدوية". يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قد أكد في وقت سابق عن نيته لإبرام ٥ صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لبيراميدز. ونجح بيراميدز في ضم 3 صفقات حتى الآن وهم عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان.

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