انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. الأولمبية القطرية تختار غانم المفتاح سفيراً لـ"جولة العَلم" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 04:41 صباحاً - اختارت اللجنة الأولمبية القطرية، الطفل القطري المعجزة غانم المفتاح، سفيراً لـ"جولة العلم"، المقررة في الـ13 من ديسمبر الجاري؛ تعبيراً عن الولاء الوطني والفخر والوحدة من خلال منتخب قطر، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر هذا العام.

وأبدى "المفتاح" في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لـ "الأولمبية القطرية"، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، سعادته الكبيرة باختيار سفيراً لـ "جولة العلم 2018"، مطالباً أبناء بلده برؤيتهم في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، موعد الحدث المرتقب.

كما قال الطفل المعجزة، إن الرياضة بالنسبة له أسلوب حياة، يُمارسها بانتظام.

وشدد على أن الرياضة غيرت حياته للأفضل من الناحية الصحية من خلال تقوية عضلاته بما يتناسب مع إعاقته، ومن الناحية الاجتماعية بممارسة الرياضات الجماعية، وهو ما مكنه من التعرف على أناس أكثر أضحوا لاحقاً ضمن أصدقائه.

وسيحظى الرياضيون الجدد والقدامى وطلاب المدارس وأفراد من مختلف شرائح المجتمع وشخصيات عامة بفرصة حمل العلم القطري في مسيرة تاريخية تجوب مختلف أنحاء قطر، وهي تؤدي سلسلة من الأنشطة الرياضية التي ستختتم في منطقة "أسباير زون".

وستبدأ جولة العلم صباح 13 ديسمبر بشاطئ سيلين، وستنطلق في رحلة تمر خلالها بأهم المعالم في قطر؛ كنادي قطر للسيارات، ومطار حمد الدولي، ومحطات المترو، وسوق واقف، ومؤسسة حمد الطبية، ومتحف الفن الإسلامي، وحديقة شيراتون، وكتارا، واللؤلؤة، ونادي الدوحة للغولف، وجامعة قطر، ومدينة لوسيل، ومدينة الذخيرة، ومزرعة بلدنا، والشقب، قبل استكمال رحلتها مساءً باتجاه منطقة أسباير التي سيتم بها رفع العلم.

وسيقوم حَمَلة العلم بنقله من نقطة إلى أخرى من خلال العديد من الأنشطة الرياضية كالدرجات الهوائية والعَدْو والإبحار الشراعي والتجديف والسباحة بما يعكس القوة والتنوع اللذين يتميز بهما لاعبو فريق قطر.

تجدر الإشارة إلى أن غانم المفتاح بات نجماً في الخليج، ورمزاً في التحفيز والتفاؤل وقهر الإعاقة، إذ يطلق عليه رواد شبكات التواصل الاجتماعي لقب "الطفل المعجزة"، فيما شبهه آخرون بـ"نيك فيوتتش" الأسترالي الشهير.

وولد المفتاح التوءم لشقيقه أحمد في مايو 2002، ويعاني من تشوه كبير وضمور في العمود الفقري، ويفتقر إلى وجود حوض، وهي الإعاقة التي من شأنها أن تجعل المصاب بها قعيد فراشه، إلا إذا كان بإرادة وعزيمة غانم.

ويشارك غانم في بطولات رياضة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ويؤدي عدداً من النشاطات والفعاليات التي ترحب بوجوده. كما يبث على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر طريقته في تحدي إعاقته، وهو تحدٍ يصعب في بعض الأحيان على الأصحاء.