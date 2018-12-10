انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز هزيل لـ"الملكي" على متذيل ترتيب الليغا يضعه رابعاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 04:41 صباحاً - حقق نادي ريال مدريد فوزاً صعباً على مضيفه هويسكا، بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بين الطرفين الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة الإسبانية بالفضل بهذا الفوز إلى نجمه الويلزي غاريث بيل، الذي هزّ الشباك في الدقيقة الثامنة من عُمر اللقاء.

ولم تنجح محاولات الفريقين في الوصول إلى الشباك، لتنتهي المباراة بفوز هزيل لـ "الملكي"، لكنه كان كافياً لحصد النقاط كاملة وتحقيق الفوز الثاني توالياً، بعد عبور فالنسيا الجولة الماضية.

بهذا الفوز الهزيل، رفع ريال مدريد الذي يقوده المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، رصيده إلى 26 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر الترتيب، في حين لا يزال هويسكا يقبع في القاع برصيد 7 نقاط فقط.