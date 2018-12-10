شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد اليوم لمباراة جيما الاثيوبى بدون راحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الأهلي، صباح اليوم،الإثنين، استعداداته لضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام «جيما الإثيوبي»، في المباراة التي تقام يوم 14 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بالبطولة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في مصر فيما تقام مباراة العودة في إثيوبيا .

واستقر الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، على إقامة مران الفرق اليوم دون راحة عقب مباراة طلائه الجيش أمس في الدوري وذلك بشكل مبدئي وفقا للترتيبات الخاصة بالمباراة.