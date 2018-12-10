شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لـ جيما الإثيوبى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلى، صباح اليوم، الإثنين، استعداداته لضربة البداية فى دورى أبطال أفريقيا أمام جيما الإثيوبى، فى المباراة التى تقام يوم 14 ديسمبر الحالى فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين فى مصر، فيما تقام مباراة العودة فى إثيوبيا.

واستقر الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف على إقامة مران الفرق اليوم دون راحة عقب مباراة طلائع الجيش أمس فى الدورى، وذلك بشكل مبدئى وفقا للترتيبات الخاصة بالمباراة.