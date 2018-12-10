شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يخمد فتنة "حفنى" بمشاركة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخمد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، فتنة رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، حيث لا يتواجد اللاعب ضمن حساباته الرئيسية بعدما كان أبرز نجوم القلعة البيضاء فى السنوات الماضية، ليثير علامات استفهام كبيرة حول تلك الأمر ما جعل التكهنات تتردد أن حفنى سيتخذ قرارا بالرحيل فى يناير من أجل المشاركة.

حفنى لم يتحدث حول الأمر وأكد لزملائه بالفريق إن تركيزه الكامل ينصب مع الزمالك دون التركيز فى أمر آخر، كما أوضح جروس لمسئولى النادى الأبيض أن حفنى لم يخرج من حساباته ولكن يستعين بكل لاعب حسب الحاجة الفنية له، وحدث ذلك من قبل مع حفنى ودلل على الأمر أيضاً بمشاركة مصطفى فتحى أساسيا أمام المصرى فى المباراة الأخيرة بالدورى، بعدما حصل على فرصة المشاركة كبديل وتألق ليحجز مكانته بالتشكيل الأساسى للفريق على حساب إبراهيم حسن.