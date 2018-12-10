أهداف الأحد.. ثنائية مروان محسن أمام طلائع الجيش.. ريال يعبر هويسكا بهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد الموافق 9 ديسمير 2018. الدوري الإسباني هدف ريال مدريد في هويسكا الدوري الإيطالي أهداف مباراة ساسولو وفيورنتينا الدوري المصري ثناية الأهلي أمام طلائع الجيش

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