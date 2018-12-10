رياضة | عاجل.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة تاريخية في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة تاريخية في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن زيارته الحالية لمصر بدعوة من صديقه محمد فضل مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء. وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " اشعر دائمًا أنني بين اسرتي عندما أعود لمصر واتواجد داخل النادي الأهلي". وأضاف: " مسؤولي النادي الأهلي يتواصلون معي دائمًا بشأن معرفة رأيي في المستوي الفني لبعض اللاعبين". وواصل: " مسؤولي الأهلي سألوني عن جونيور أجايي ووليد أزارو قبل التعاقد معهما، كما سألني محمد فضل عن بغداد بونجاح لاعب السد القطري في شهر يوليو الماضي، وهو مايعكس اهتمام الأهلي بضم اللاعب".

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